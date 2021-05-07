Когда в 2018 году власти столицы анонсировала реконструкцию на Трухановом острове зоны отдыха "Центральная", стоимость проекта достигала 214 миллионов гривен. За эти средства подрядчики должны обновить пешеходные и спортивные маршруты, создать новые рекреационные зоны на площади 17,7 гектара.

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Заказчиком работ выступало коммунальное предприятие "Плесо".

Значительно увеличили масштабы реконструкции

В 2020 году заказчиком работ стала КП "Дирекция по капитальному строительству и реконструкции "Киевстройреконструкция". Коммунальщики решили, что масштабы работ надо изменить. Вместе с этим изменилась и стоимость реконструкции. Первый пусковой комплекс, который должны реконструировать в 2020-21 годах обойдется столице в 160,1 миллиона гривен. Второй – в 238,4 миллиона, а третий – в 100,7 миллиона гривен.

Продолжительность работ на Трухановом острове должен составить 5 лет.

Во время выполнения первого этапа работ подрядчики должны сделать:

навес входной группы;

наблюдательную башню спасателей на пляже;

душевую, раздевалку и лежаки на пляже;

площадки для настольного тенниса;

скалодром;

две детские площадки;

веревочный городок;

внешние сети водоснабжения и водоотведения, поливочную систему, освещение, дорожное покрытие и велопарковку;

урны и скамейки, новые деревья и кусты.

В целом после ремонта на Трухановом острове должно появиться покрытие для теннисных кортов.

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Осуществляли дополнительные закупки

В марте 2020 года в тендере "Киевстройреконструкция" победило ООО "Будмонтажсервис 1", которое предложило выполнить работы на первом пусковом комплексе за 130 миллионов гривен. В конце года стоимость изменили на 123 миллиона, поскольку объем работ оказался меньше. Однако затем смета начала увеличиваться.

Заказчик дополнительно потратил 40 миллионов, поскольку в плане работ не учли инженерные особенности размещения новых сооружений.

Кроме того, подрядчикам пришлось скорректировать расположение опорных элементов конструкции входной группы и переносить сети, что также увеличило стоимость работ.

Во время проверки дополнительных закупок государственными аудиторами представители "Киевстройреконструкция" показали экспертное заключение, согласно которому стоимость проекта пока обойдется Киеву в 512 миллионов.