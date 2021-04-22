В Киеве в Печерском районе 21 апреля водитель Renault устроил разборки с дорожниками. Мужчина стрелял из травмата и ранил работника "Киевавтодора".

После того, как его поймали, хулиган объяснил, что ремонтники мешали ему проехать. Из-за этого и возник конфликт.

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Сначала мужчины толкались и ссорились, впоследствии водитель Renault достал травмат и выстрелил в воздух, а второй раз – в ногу работнику коммунального предприятия.

Пострадавшего отправили в больницу, а стрелка – в СИЗО.

Стрельба в дорожника в Киеве: что известно

Коммунальщики ремонтировали дорогу на Железнодорожном шоссе.

Впоследствии к ним подошел водитель Renault и начал конфликт.

Инцидент произошел примерно в 13:30.

Во время спора мужчина произвел несколько выстрелов и ранил в ногу одного из работников коммунального предприятия.

Конфликт водителя и ремонтника: видео dtp.kiev.ua

Где задержали хулигана

Нападавшего задержали на проспекте Валерия Лобановского. Он пересел в другое авто. Патрульные изъяли пистолет. Арестованный свою вину не отрицал.

Что ему грозит

Правоохранители открыли производство по статье о хулиганстве, совершенном с применением огнестрельного оружия. Если вину задержанного докажут, ему может грозить до 4 лет тюрьмы.