В Киеве посреди ночи раздались выстрелы: есть раненые
На проспекте Григоренко в Киеве произошла стрельба: пострадали 2 человека / "Вартові Еспресо"
В Киеве на проспекте Григоренко были слышны выстрелы. В результате ранения получили два человека. Инцидент произошел в ночь на 11 апреля.
Источник:"Вартові Еспресо"
Стрельба произошла в результате конфликта между нетрезвыми мужчинами. Проспект Григоренко располагается в Дарницком районе.
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Что известно об инциденте
- Отдыхала компания. Люди были в нетрезвом состоянии.
- В один миг между мужчинами возник конфликт. Один из них достал пистолет и выстрелил в своего оппонента.
- По предварительной информации, оружие было травматическим. Однако эта информация не подтверждена.
- В результаты травмы получили 2 человека. Их госпитализировали. Какое именно ранения – не известно.
- На месте работали правоохранители и медики. Обстоятельства и причины конфликта выясняют следователи. Также опрашивают свидетелей.
Смотрите видео с места стрельбы на Грогоренка в Киеве
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