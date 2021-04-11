В Киеве на проспекте Григоренко были слышны выстрелы. В результате ранения получили два человека. Инцидент произошел в ночь на 11 апреля.

Стрельба произошла в результате конфликта между нетрезвыми мужчинами. Проспект Григоренко располагается в Дарницком районе. Обратите внимание СИЗО и гауптвахта: приговоры суда в отношении стрельбы в поезде Константиновка – Киев Что известно об инциденте Отдыхала компания. Люди были в нетрезвом состоянии.

В один миг между мужчинами возник конфликт. Один из них достал пистолет и выстрелил в своего оппонента.

По предварительной информации, оружие было травматическим. Однако эта информация не подтверждена.

В результаты травмы получили 2 человека. Их госпитализировали. Какое именно ранения – не известно.

На месте работали правоохранители и медики. Обстоятельства и причины конфликта выясняют следователи. Также опрашивают свидетелей. Смотрите видео с места стрельбы на Грогоренка в Киеве К слову! Недавно во Львове также открывали огонь посреди улицы. Предварительно, стрелял подсудимый 34-летний мужчина. Вскоре после инцидента его задержали. Или кто-то пострадал – в полиции не сообщили.