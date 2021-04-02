Стрельба в торговом центре Киева: злоумышленника уже задержали
Мужчина стрелял в охранника ТРЦ / "Сихов Медиа"
В Киеве 2 апреля произошла стрельба в торговом центре. Причиной послужило замечание об отсутствии маски. Охранник магазина получил несколько ранений.
Источник:Прокуратура Киева
Стрелял 32-летний житель Киева. Это случилось в торговом центре на проспекте Победы.
Темы На Николаевщине депутат выстрелил в мужчину: произошла ссора из-за спиленного дерево
Подробнее о конфликте
- Киевлянин зашел в магазин без защитной маски.
- Из-за этого охранник сделал ему замечание.
- Мужчина не хотел соблюдать карантинные ограничения и вытащил пистолет.
- После этого он произвел 2 выстрела в охранника.
- Тот получил ранение в голову и туловище.
Злоумышленника задержали почти сразу на месте происшествия. Расследование проводят следователи Шевченковского района Киева. Вскоре ему должны объявить подозрение и избрать меру пресечения.
Поделиться новостью