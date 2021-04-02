В Киеве 2 апреля произошла стрельба в торговом центре. Причиной послужило замечание об отсутствии маски. Охранник магазина получил несколько ранений.

Стрелял 32-летний житель Киева. Это случилось в торговом центре на проспекте Победы. Темы На Николаевщине депутат выстрелил в мужчину: произошла ссора из-за спиленного дерево Подробнее о конфликте Киевлянин зашел в магазин без защитной маски.

Из-за этого охранник сделал ему замечание.

Мужчина не хотел соблюдать карантинные ограничения и вытащил пистолет.

После этого он произвел 2 выстрела в охранника.

Тот получил ранение в голову и туловище. Злоумышленника задержали почти сразу на месте происшествия. Расследование проводят следователи Шевченковского района Киева. Вскоре ему должны объявить подозрение и избрать меру пресечения.