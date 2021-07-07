Киевского стрелка будут судить за ранение полицейского: что известно о злоумышленнике

В Киеве мужчина стрелял в полицейского и гражданского, а тогда поджег квартиру. СМИ выяснили, что стрелок – это Иван Мартынюк. Злоумышленника задержали, его будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.

На улице Голосеевской 7 июля мужчина забаррикадировался в квартире и стрелял через дверь.

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Известно имя киевского стрелка

Во время этого к дому, где находился злоумышленник, пришел его родственник. Он рассказал, что примерно в 10:00 туда пришли люди в черном, которые хотели ворваться в квартиру стрелка.

За квартиру идут судебные заседания, гражданское дело. У него зарегистрировано оружие, охотничье,

– заявил родственник.

Он также назвал имя злоумышленника – Иван, ему 38 лет. Мужчина добавил, что стрелок защищался и хочет добровольно выйти из квартиры.

Изданию стало известно, что стрелок – это Иван Мартынюк. Ранее он был героем сюжета, в котором рассказывали о споре относительно его квартиры.

Ситуация с квартирой злоумышленника

У квартиры появился новый владелец после продажи с торгов. Однако стрелок настаивал, что это незаконно, потому что в ней зарегистрирована его несовершеннолетняя племянница.

Мужчина сидел в квартире без света, ремонта, не покидая ее. Друзья доставляли ему еду квадрокоптером или на веревке. Тогда он рассказывал, что ему постоянно угрожают, а под дверью постоянно находятся группы людей.

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Мартынюк оказался партнером известного ресторатора

Издание "Обозреватель" пишет, что стрелок оказался владельцем нескольких объектов недвижимости в центре Киева. Также он давний партнер известного ресторатора Дмитрия Борисова.

Он владеет несколькими квартирами в центральной части Киева. А с жильем, которое штурмовал спецназ, у Мартынюка давние проблемы. Из-за его долгов квартиру выставили на СЕТАМ,

– отметил источник.

Впоследствии мужчина отказался освобождать ее, и началась "заруба" с якобы новым владельцем.

Мартынюк ранее был сотрудником 2 крупных украинских банков. Впоследствии вместе с Борисовым основал 2 компании – "Финансовую антиколлекторскую компанию" и "Ассоциацию заемщиков Украины".

Согласно данным Единого реестра должников, в отношении Мартынюка открыли 5 исполнительных производств. Все касаются взыскания денег, в частности судебного сбора, а также расходов исполнительного производства.

Кроме того, стрелок несколько раз попадал в поле зрения правоохранителей – на него заявляли после драк.

К слову, Мартынюка задержали и будут судить за посягательство на жизнь правоохранителя.