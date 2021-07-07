Что известно о причинах инцидента

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил причины инцидента, который произошел 6 июля.

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Поступила информация, что есть конфликт за право собственности квартиры между новым и старым владельцем,
– сказал он.

Генерал отметил, что по адресу прибыл наряд полиции. Однако злоумышленник открыл стрельбу по патрульным.

  • По словам Андрея Крищенко, злоумышленник применил охотничье ружье, которое не было зарегистрировано. Мужчина также пытался поджечь дом.

Руководитель полицейских Киева отметил, что сейчас устанавливают детали инцидента на Голосеевском проспекте.

В квартире со стрелком была женщина

Андрей Крищенко добавил, что вместе со стрелком в квартире была женщина.

По словам генерала, предварительно, она не находилась в заложниках.

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