В полиции назвали причину стрельбы на Голосеевском проспекте в Киеве

Правоохранители рассказали, что предшествовало стрельбе на Голосеевском проспекте в Киеве. Мужчина напал с ружьем на патрульных и ранил одного из них.

Что известно о причинах инцидента

Начальник столичной полиции Андрей Крищенко сообщил причины инцидента, который произошел 6 июля.

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Поступила информация, что есть конфликт за право собственности квартиры между новым и старым владельцем,

– сказал он.

Генерал отметил, что по адресу прибыл наряд полиции. Однако злоумышленник открыл стрельбу по патрульным.

По словам Андрея Крищенко, злоумышленник применил охотничье ружье, которое не было зарегистрировано. Мужчина также пытался поджечь дом.

Руководитель полицейских Киева отметил, что сейчас устанавливают детали инцидента на Голосеевском проспекте.

В квартире со стрелком была женщина

Правоохранители провели спецоперацию и задержали злоумышленника, который открыл стрельбу по патрульным и ранил одного из них.

Андрей Крищенко добавил, что вместе со стрелком в квартире была женщина.

По словам генерала, предварительно, она не находилась в заложниках.

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