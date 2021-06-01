Поконфликтовали бизнес-партнеры, – полиция рассказала интересные детали стрельбы в Киеве

В Киеве на улице Глазунова, что на Печерске, 31 мая конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Полиция выяснила, что участники конфликта бизнес-партнерами, а еще один из них – гражданин другого государства.

В результате конфликта одного мужчину госпитализировали с легкими телесными повреждениями лица, а другого – с ранением головы.

К слову На Печерске произошла стрельба с ранеными: в Киеве ввели план "Перехват"

детали конфликта

Как выяснили правоохранители, конфликт начался между 49-летним киевлянином и 43-летним иностранцем, которые являются бизнес-партнерами. Между мужчинами завязалась драка.

В итоге за иностранца вступили двое товарищей, а киевлянин, который оказался в меньшинстве, достал пистолет и начал стрелять.

После этого иностранец с товарищами сели в авто и уехали в неизвестном направлении. Как участников стрельбы их впоследствии нашли с помощью плана "Перехват".

Конфликт поможет раскрыть убийство

Когда полиция нашла мужчин, выяснились новые довольно интересные детали. Один из товарищей иностранца – 37-летний уроженец Херсона, которого разыскивали по подозрению об убийстве.

К слову, именно этот человек в ходе перестрелки и получил огнестрельное ранение головы. Сейчас он находится в больнице под охраной полиции.