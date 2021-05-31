Об этом инциденте в Печерском районе столицы сообщили в 15 часов 31 мая. Однако неизвестно, в котором именно часу это случилось.
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Что говорят в полиции
- Мужчины поссорились на улице Глазунова.
- Тогда один из них достал пистолет и начал стрелять.
- На месте инцидента работали следователи.
- Информацию о происшествии зарегистрировали в Печерском районном управлении полиции.
- Пока неизвестно, по какой статье будут расследовать этот случай.
Что пишут СМИ
Издание "Цензор.Нет" сообщило, что во время стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.
Также журналисты сообщили, что в городе ввели в действие спецоперацию "Сирена", чтобы поймать злоумышленника. Однако, следует отметить, что правоохранители об этом не сообщали.