На Печерске произошла стрельба с ранеными: в Киеве ввели план "Перехват"

31 мая 2021 , 14:24
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Источник:

Полиция Киева

В Киеве средь бела дня между мужчинами случился конфликт с непредсказуемыми последствиями. В частности, один из них вытащил оружие и начал стрелять вверх. Однако СМИ сообщают, что все же есть раненый, и правоохранители ввели в действие спецоперацию "перехват".

Об этом инциденте в Печерском районе столицы сообщили в 15 часов 31 мая. Однако неизвестно, в котором именно часу это случилось.

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Что говорят в полиции

  • Мужчины поссорились на улице Глазунова.
  • Тогда один из них достал пистолет и начал стрелять.
  • На месте инцидента работали следователи.
  • Информацию о происшествии зарегистрировали в Печерском районном управлении полиции.
  • Пока неизвестно, по какой статье будут расследовать этот случай.

Что пишут СМИ

Издание "Цензор.Нет" сообщило, что во время стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Также журналисты сообщили, что в городе ввели в действие спецоперацию "Сирена", чтобы поймать злоумышленника. Однако, следует отметить, что правоохранители об этом не сообщали.

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Автор: Олександр Марчак