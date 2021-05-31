На Печерске произошла стрельба с ранеными: в Киеве ввели план "Перехват"

В Киеве средь бела дня между мужчинами случился конфликт с непредсказуемыми последствиями. В частности, один из них вытащил оружие и начал стрелять вверх. Однако СМИ сообщают, что все же есть раненый, и правоохранители ввели в действие спецоперацию "перехват".

Об этом инциденте в Печерском районе столицы сообщили в 15 часов 31 мая. Однако неизвестно, в котором именно часу это случилось.

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Что говорят в полиции

Мужчины поссорились на улице Глазунова.

Тогда один из них достал пистолет и начал стрелять.

На месте инцидента работали следователи.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Печерском районном управлении полиции.

Пока неизвестно, по какой статье будут расследовать этот случай.

Что пишут СМИ

Издание "Цензор.Нет" сообщило, что во время стрельбы один из мужчин получил огнестрельное ранение. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Mercedes.

Также журналисты сообщили, что в городе ввели в действие спецоперацию "Сирена", чтобы поймать злоумышленника. Однако, следует отметить, что правоохранители об этом не сообщали.

В сети 28 мая распространили видео задержания неизвестного во дворе одной из школ Черноморска Одесской области. Работники муниципальной стражи использовали оружие и ранили мужчину.