Она уже завершилась. С места событий все детали узнавал журналист 24 канала. Он рассказал, что за конфликт привел к стрельбе в столице, и как полицейские задерживали стрелка.

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В чем суть конфликта

По предварительным данным, к мужчине сперва приходил старый владелец той квартиры. Между ними возник серьезный спор.

Краеугольным камнем стал вопрос, почему у нового хозяина есть проблемы с документами. После этого, новый владелец вызвал полицию, но конфликт не утих и тот начал стрелять.

Состояние пострадавших

Мужчина ранил 2 человек. Сейчас они находятся в больнице. Оба в тяжелом состоянии.

Новые данные

Стало известно, что стрелявшего мужчину и совершившего поджог зовут Иван, ему 38 лет.

Перед тем, как его задержать, переговоры вели почти час.

Из окон квартиры, где закрылся мужчина и которую поджег, также выглядывала женщина, похоже, – это его гражданская жена. Ее тоже задержали.

В квартире проводят следственные действия.

Движение на проспекте восстановили. Есть только ограничительные ленты возле дома.

Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.

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