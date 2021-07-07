Она уже завершилась. С места событий все детали узнавал журналист 24 канала. Он рассказал, что за конфликт привел к стрельбе в столице, и как полицейские задерживали стрелка.
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В чем суть конфликта
По предварительным данным, к мужчине сперва приходил старый владелец той квартиры. Между ними возник серьезный спор.
Краеугольным камнем стал вопрос, почему у нового хозяина есть проблемы с документами. После этого, новый владелец вызвал полицию, но конфликт не утих и тот начал стрелять.
Состояние пострадавших
Мужчина ранил 2 человек. Сейчас они находятся в больнице. Оба в тяжелом состоянии.
Новые данные
- Стало известно, что стрелявшего мужчину и совершившего поджог зовут Иван, ему 38 лет.
- Перед тем, как его задержать, переговоры вели почти час.
- Из окон квартиры, где закрылся мужчина и которую поджег, также выглядывала женщина, похоже, – это его гражданская жена. Ее тоже задержали.
- В квартире проводят следственные действия.
- Движение на проспекте восстановили. Есть только ограничительные ленты возле дома.
- Мужчине грозит от 9 до 15 лет лишения свободы.
Детали стрельбы в Киеве: смотрите видео
Стрельба в Киеве: главное
- Инцидент произошел в доме ЖК Park Avenue на Голосеевском проспекте, 58.
- Как сообщил в комментарии 24 каналу заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, патрульные прибыли на вызов из-за семейной ссоры.
- Владелец квартиры был пьян. Он выстрелил из охотничьего ружья и ранил милиционера.
- Впоследствии мужчина закрылся в квартире и никого не пускал.
- Родственники рассказали, что мужчина забаррикадировался якобы из-за попытки рейдерского захвата квартиры.