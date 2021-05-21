Видео этого инцидента сразу после публикации получило огласку. Правоохранители в этот же день, 21 мая, задержали злоумышленника.

Об этом случае В центре Киева молодые люди с балкона обстреляли воинскую часть Нацгвардии: видео

Что говорят в полиции

Правоохранители узнали об этом инциденте из сети. Тогда они сразу установили лицо, которое было на видео. Также выяснили, где находится парень и поехали к нему домой.

Правонарушителем оказался 21-летний киевлянин. В его квартире провели обыск и нашли пневматическое ружье, из которого стреляли.

Парня для выяснения обстоятельств отвезли в Печерское отделение полиции. Он сказал, что не хотел никого ранить, а стрелял, чтобы похвастаться перед девушками.

На данный момент неизвестно по какой статье рассматривают этот случай. Также не сообщили есть ли у парня разрешение на владение ружьем.

Что было известно ранее

Инцидент произошел 21 мая в половине 7 утра.

Молодые люди были на балконе жилого комплекса на улице Евгения Коновальца, 34.

Парень навел оружие в направлении военной части.

Впоследствии злоумышленник выстрелил и на записи послышался девичий смех.

Когда это получило огласку в сети, видео удалили со страницы автора.

Обратите внимание! В Одессе 17 мая обнаружили отверстие от пули в окне кабинета председателя Приморского районного суда. На место вызвали полицию и они начали расследование по статье об угрозе работнику суда.