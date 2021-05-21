Хвастался перед девушками: задержали парня, обстрелявшего часть Нацгвардии в Киеве

Полиция установила личность молодого человека, который решил пострелять из мелкокалиберной винтовки в военную часть Нацгвардии. Оказалось, что он это делал, чтобы похвастаться перед девушками, которые его снимали.
Видео этого инцидента сразу после публикации получило огласку. Правоохранители в этот же день, 21 мая, задержали злоумышленника.
Об этом случае В центре Киева молодые люди с балкона обстреляли воинскую часть Нацгвардии: видео
Что говорят в полиции
Правоохранители узнали об этом инциденте из сети. Тогда они сразу установили лицо, которое было на видео. Также выяснили, где находится парень и поехали к нему домой.
Правонарушителем оказался 21-летний киевлянин. В его квартире провели обыск и нашли пневматическое ружье, из которого стреляли.
Парня для выяснения обстоятельств отвезли в Печерское отделение полиции. Он сказал, что не хотел никого ранить, а стрелял, чтобы похвастаться перед девушками.
На данный момент неизвестно по какой статье рассматривают этот случай. Также не сообщили есть ли у парня разрешение на владение ружьем.
Что было известно ранее
- Инцидент произошел 21 мая в половине 7 утра.
- Молодые люди были на балконе жилого комплекса на улице Евгения Коновальца, 34.
- Парень навел оружие в направлении военной части.
- Впоследствии злоумышленник выстрелил и на записи послышался девичий смех.
- Когда это получило огласку в сети, видео удалили со страницы автора.