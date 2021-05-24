В качестве альтернативы служители Фемиды предусмотрели возможность выхода злоумышленника из-под стражи при условии внесения залога в 454 тысячи гривен. Именно в такую сумму обойдется владельцу Touareg его ремонт.
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Досудебное расследование инцидента продолжается.
Что известно о поджоге внедорожника основателя dtp.kiev.ua
- Инцидент произошел ночью 17 февраля на улице Гоголевской. Как записали камеры видеонаблюдения, мужчина подошел к очень дорогому внедорожнику с номером Antonov, и поджег его.
- Огонь повредил переднюю часть машины и салон.
- Впоследствии в сообществе, которым руководит Антонов, появилось сообщение о том, что личность поджигателя выяснили.
- Недавно полицейские объявили о задержании предполагаемого подозреваемого.
- Им оказался 22-летний уроженец города Глухов, который ранее не имел проблем с законом.
По словам самого потерпевшего, причастность задержанного к совершению преступления подтверждают многочисленные видеозаписи, а также другие вещественные доказательства, результаты генетических экспертиз и показания свидетелей.