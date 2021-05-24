Суд избрал меру поджигателю машины Антонова: он – основатель известного сообщества

Шевченковский районный суд Киева 24 мая избрал меру пресечения мужчине, которого подозревают в поджоге машины основателя сообщества dtp.kiev.ua Владислава Антонова. Злоумышленника отправили в следственный изолятор на 2 месяца.

В качестве альтернативы суд предусмотрел возможность выхода злоумышленника из-под стражи при условии внесения залога в 454 тысячи гривен. Именно в такую сумму обойдется владельцу Touareg его ремонт.

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Досудебное расследование продолжается.

Что известно о поджоге внедорожника основателя dtp.kiev.ua

Инцидент произошел ночью 17 февраля на улице Гоголевской. Как записали камеры видеонаблюдения, мужчина подошел к очень дорогому внедорожнику с номером Antonov и поджег его.

Огонь повредил переднюю часть машины и салон.

Впоследствии в сообществе, которым руководит Антонов, появилось сообщение о том, что личность поджигателя выяснили.

Недавно полицейские объявили о задержании предполагаемого подозреваемого.

Им оказался 22-летний уроженец города Глухов, который ранее не имел проблем с законом.

По словам самого потерпевшего, причастность задержанного к совершению преступления подтверждают многочисленные видеозаписи, а также другие вещественные доказательства, результаты генетических экспертиз и показания свидетелей.

Владислав Антонов является известным человеком в автомобильном сообществе Киева. Он нередко занимается тем, что вступает в конфликты с водителями, которые нарушают правила дорожного движения. Впрочем, иногда это выглядит довольно провокативно.