Суд отправил в СИЗО женщину, которая выбросила 3-летнего мальчика с 8 этажа
Судьи Днепровского района Киева поддержали ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения матери 3-летнего Андрея. Женщина выбросила ребенка из окна многоэтажки 6 января.
Киевлянка, которую подозревают в совершении покушения на убийство ребенка, по меньшей мере два месяца будет находиться в следственном изоляторе. Об этом сообщила в фейсбуке спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.
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По словам представительницы прокуратуры, судьи не предусмотрели для задержанной возможности выйти на свободу под залог.
Мальчик уже в обычной палате
По данным Влада Антонова, основателя сообщества dtp.kiev.ua, сегодня пострадавшего уже перевели из реанимации в отделение травматологии. Угрозы жизни мальчика нет.
Андрюшу перевели из реанимации наверх в травматологию! Он играет и общается с детьми-соседями. Его травмы типичны для падения со 2 этажа, но не из 8. Это очень большое чудо,
– отметил активист.
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