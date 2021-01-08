Судьи Днепровского района Киева поддержали ходатайство прокуроров об избрании меры пресечения матери 3-летнего Андрея. Женщина выбросила ребенка из окна многоэтажки 6 января.

Киевлянка, которую подозревают в совершении покушения на убийство ребенка, по меньшей мере два месяца будет находиться в следственном изоляторе. Об этом сообщила в фейсбуке спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

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По словам представительницы прокуратуры, судьи не предусмотрели для задержанной возможности выйти на свободу под залог.

Мальчик уже в обычной палате

По данным Влада Антонова, основателя сообщества dtp.kiev.ua, сегодня пострадавшего уже перевели из реанимации в отделение травматологии. Угрозы жизни мальчика нет.

Андрюшу перевели из реанимации наверх в травматологию! Он играет и общается с детьми-соседями. Его травмы типичны для падения со 2 этажа, но не из 8. Это очень большое чудо,

– отметил активист.