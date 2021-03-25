Из-за дома Сикорского на Минобороны снова подали в суд
Офис генпрокурора обратился в суд, чтобы обязать Министерство обороны срочно отреставрировать дом Сикорского в Киеве. Ранее Министерство культуры подало аналогичное заявление.
Источник:КМДА
Вероятно, что эти дела объединят в одно – ведь истцы требуют одинаковых действий от Министерства обороны. Дом на улице Ярославов Вал, 15б, который построила семья Сикорских и в котором жил выдающийся авиаконструктор, уже много лет находится в заброшенном состоянии и просто разваливается.
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Иск Офиса генпрокурора
Офис генпрокурора требует, чтобы реставрация состоялась в течение месяца сразу после вынесения судебного решения.
В КГГА отметили, что для сохранения памятника национального значения Министерство обороны и ГП "Отель "Казацкий" (именно на его балансе находится дом) должны как можно быстрее провести консервационные работы и привести дом в надлежащее состояние.
Минкульт тоже виноват
В то же время местные власти обвиняют и Министерство культуры в бездействии, которое привело к такому состоянию исторического дома. В КГГА подчеркнули, что Офис генпрокурора в исковом заявлении отметил этот факт.
Как выглядит сейчас дом Сикорского:
Фото принадлежит kiev-foto.info
Предыстория
- Во время Второй мировой войны в здании размещался штаб и командный пункт Киевского корпуса противовоздушной обороны, а в 1950-х годах на месте фасадного дома был построен отель "Красная звезда" Киевского военного округа.
- В 2000 году усадьба Сикорского была передана в аренду на 49 лет благотворительному фонду "Музей истории воздухоплавания и авиации имени Сикорского", связанному с одиозным Нестором Шуфричем.
- Несмотря на обязательства фонда восстановить здание никакого ремонта оно не получило, продолжая разрушаться. В 2016 году решением Киевского апелляционного хозяйственного суда дом Сикорского был возвращен в собственность Министерства обороны.
- В феврале 2021 года Министерство культуры подало иск, в котором потребует, чтобы Министерство обороны наконец взялось за реставрацию исторического сооружения.
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