Офис генпрокурора обратился в суд, чтобы обязать Министерство обороны срочно отреставрировать дом Сикорского в Киеве. Ранее Министерство культуры подало аналогичное заявление.

Вероятно, что эти дела объединят в одно – ведь истцы требуют одинаковых действий от Министерства обороны. Дом на улице Ярославов Вал, 15б, который построила семья Сикорских и в котором жил выдающийся авиаконструктор, уже много лет находится в заброшенном состоянии и просто разваливается.

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Иск Офиса генпрокурора

Офис генпрокурора требует, чтобы реставрация состоялась в течение месяца сразу после вынесения судебного решения.

В КГГА отметили, что для сохранения памятника национального значения Министерство обороны и ГП "Отель "Казацкий" (именно на его балансе находится дом) должны как можно быстрее провести консервационные работы и привести дом в надлежащее состояние.

Минкульт тоже виноват

В то же время местные власти обвиняют и Министерство культуры в бездействии, которое привело к такому состоянию исторического дома. В КГГА подчеркнули, что Офис генпрокурора в исковом заявлении отметил этот факт.

Семья Сикорских приобрела участок, где был впоследствии построен особняк в 1904 году. С тех пор и до 1912 года в доме жил Игорь Сикорский — будущий выдающийся авиаконструктор. В этом доме также жил известный украинский композитор Николай Лысенко. Он открыл там музыкальную школу, которая была реорганизована в институт.

Как выглядит сейчас дом Сикорского:

Фото принадлежит kiev-foto.info

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