Служители Фемиды Дарницкого районного суда избрали меру пресечения 16-летнему парню, которого подозревают в совершении тройного убийства своих родителей и младшего брата.

Прокуроры просили судей посадить предполагаемого убийцу под стражу на 60 дней и не предоставлять ему возможность выйти на свободу после внесения залога. Позицию обвинителей в суде поддержали полностью.

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Следующие два месяца злоумышленник должен провести в следственном изоляторе.

Говорит, что не хотел убивать брата

Во время проведения следственного эксперимента, который проходил 28 апреля, подросток показал правоохранителям, как именно зарезал своих родных. Ученик одного из профессионально-технических училищ утверждает, что якобы до последнего не хотел убивать 8-летнего брата. Но сделал это.

Поскольку следователи собрали достаточное количество доказательств того, что парень причастен к смерти взрослых и ребенка, судьи решили не отпускать подростка на волю.

Правоохранители также назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, является ли вероятный убийца здоровым.

Несомненно, рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного события. Необходимо дождаться выводов экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей,

– подчеркнула спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.

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