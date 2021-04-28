Суд посадил под стражу подростка, зарезавшего свою семью в Киеве
Служители Фемиды Дарницкого районного суда избрали меру пресечения 16-летнему парню, которого подозревают в совершении тройного убийства своих родителей и младшего брата.
Источник:Прокуратура Киева
Прокуроры просили судей посадить предполагаемого убийцу под стражу на 60 дней и не предоставлять ему возможность выйти на свободу после внесения залога. Позицию обвинителей в суде поддержали полностью.
К теме Родители пьянствовали и ссорились: подробности кровавого убийства семьи 16-летним подростком
Следующие два месяца злоумышленник должен провести в следственном изоляторе.
Говорит, что не хотел убивать брата
Во время проведения следственного эксперимента, который проходил 28 апреля, подросток показал правоохранителям, как именно зарезал своих родных. Ученик одного из профессионально-технических училищ утверждает, что якобы до последнего не хотел убивать 8-летнего брата. Но сделал это.
Поскольку следователи собрали достаточное количество доказательств того, что парень причастен к смерти взрослых и ребенка, судьи решили не отпускать подростка на волю.
Правоохранители также назначили психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить, является ли вероятный убийца здоровым.
Несомненно, рано утверждать, что установлены все обстоятельства этого страшного события. Необходимо дождаться выводов экспертов, проверить показания юноши, допросить всех свидетелей,
– подчеркнула спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец.
Что известно об убийстве супругов и 8-летнего мальчика в Киеве
- Преступление произошло в конце апреля на улице Ревуцкого в Киеве. Во время семейного конфликта 16-летний юноша ножом якобы зарезал отца. После этого, по данным следствия, он лишил жизни мать. Впоследствии он расправился с 8-летним братом.
- После совершения убийства парень несколько дней жил в квартире, но сбежал, когда узнал, что родителей разыскивают.
- 26 апреля тела семьи нашли правоохранители, которых вызвала мать погибшего мужчины.
- На следующий день подозреваемого в убийстве задержали.
Поделиться новостью