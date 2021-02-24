Суд решил, что имущество машиностроительного завода "Большевик" отстранили незаконно, вне приватизации. Поэтому нежилые здания завода вернули государству.

Так, Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу и без изменений решение суда апелляционной инстанции о признании торгов недействительными.

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В нескольких делах выяснили правомерность торгов. Поэтому в 2020 году Северный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции. Он постановил новое, которым результаты электронных торгов признаны недействительными. Правда, решение пытались оспорить.

"Большевик" планируют отдать на приватизацию

Фонд государственного имущества Украины включил завод "Большевик" в список объектов, которые планируют приватизировать в 2021 году. Это может произойти в июне, если Рада снимет запрет на продажу крупных госкомпаний.