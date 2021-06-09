Як пояснила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, вища судова інстанція остаточно підтвердила законність вимог прокуратури у цій довготривалій справі.

Важливо Як охоронці Медведчука "окупували" частину Труханового острова

Максимець додала, що тепер організація, яка самовільно зайняла прибережну зону, зобов'язана повернути землю столичній громаді, звільнивши від всіх споруд.

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Раніше журналісти Bihus.info з'ясували, що понад 11 тисяч квадратних метрів території Труханового острова захопили соратники кума Путіна Віктора Медведчука. Мовиться про власників приватного охоронного агентства "Шторм".

Прокуратура довела, що землю вони зайняли незаконно, а будівництво будівель та споруд спортивно-оздоровчого комплексу здійснили без відповідних дозвільних документів та на земельній ділянці комунальної власності, яка для цієї мети не відводилась.

Зверніть увагу! Труханів острів у Києві – це рекреаційна зона. До берегів острову має право доступу кожен охочий, а приватне будівництво у будь-якому вигляді заборонено.