Гражданина Узбекистана оставили в психбольнице, куда его перевели из СИЗО еще в декабре прошлого года. По мнению прокуроров террористу необходима медицинская помощь.

Важно В Киеве в метро проведут антитеррористические учения: людей призывают не паниковать

Каримова отправили на принудительное лечение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением,

– говорится и сообщение Киевской прокуратуры.

Что известно о захвате банка в ТРЦ "Леонардо"

3 августа в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом.

Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, который привязан к детонатору. По словам Каримова, в его рюкзаке был большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Но там ничего не было.

Впоследствии Каримов вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "Святой дух". Никаких конкретных требований террорист не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить одного человека, который бы стал президентом мира. Именно Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше и в других странах.

Задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру.

В Киеве террорист захватил банк: видео