Террориста Каримова, который захватил банк в "Леонардо" в Киеве, оставили в психбольнице

В Киеве суд удовлетворил ходатайство прокуроров о принудительном лечении террориста Сухроба Каримова, который летом 2020 года захватил банк в ТРЦ "Леонардо" в центре столицы. Фемида и обвинение пришли к единому мнению – он не осознавал, что делает.
Гражданина Узбекистана оставили в психбольнице, куда его перевели из СИЗО еще в декабре прошлого года. По мнению прокуроров террористу необходима медицинская помощь.
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Каримова отправили на принудительное лечение в учреждение по оказанию психиатрической помощи со строгим наблюдением,
– говорится и сообщение Киевской прокуратуры.
Что известно о захвате банка в ТРЦ "Леонардо"
- 3 августа в Киеве гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил помещение банка и угрожал взрывом.
- Мужчина заявил силовикам, что к его ноге прицеплен трос, который привязан к детонатору. По словам Каримова, в его рюкзаке был большой заряд взрывчатки, который сдетонирует, если его убьют. Но там ничего не было.
- Впоследствии Каримов вышел в прямой эфир телевидения, где заявил, что он "Святой дух". Никаких конкретных требований террорист не озвучил. По его словам, украинцы выбрали президентом "шута" и стоит назначить одного человека, который бы стал президентом мира. Именно Каримов решил быть этим человеком, который изменит ситуацию в Украине, а дальше и в других странах.
- Задержали Каримова, когда тот как раз говорил на камеру.
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