Своеобразные зимние развлечения на Троещине: забавное видео
В сети показали, как можно зимой развлечь детей на Троещине / Скриншот из видео
В сети опубликовали видео, как после интенсивного снегопада развлекаются на Троещине в Киеве. Судя по всему, людям понравилось.
Источник: "Киев Оперативный"
Ресурс выложил видео. Подписали ролик: "Троещинские забавы – своеобразные".
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Что интересного можно увидеть на кадрах
- На видео видно, как к минивэну привязали вереницей детей на санках. И машина ездит кругом.
- Все происходит во дворе обычного жилого дома. И рядом можно увидеть других отдыхающих.
- На кадрах слышен детский смех.
Троещинские снежные забавы: смотрите видео
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