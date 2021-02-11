Жизнь современного человека неразрывно связана с неврозами, усталостью, хроническими проблемами и так называемой "офисной болезнью", которая сопровождается болями в плечах, спине, шее и пояснице.

Главными причинами являются: малоподвижный образ жизни, при котором нарушается циркуляция крови и кислорода в организме, и неспособность справляться с навалившимся стрессом и ответственностью, что влечёт за собой постоянные головные боли, усталость и раздражение.

Справляться с такими неприятностями помогает Тайский массаж. Его история берет своё начало более 2000 лет назад. Это древнейшая методика укрепления и оздоровления организма, которая до сих пор является одной из самых популярных и эффективных во всем мире.

Положительный эффект от тайского массажа достигается путём выполнения уникальных приемов массажа в сочетании с точечным воздействием на мышцы, связки, суставы. Особую роль играют "элементы пассивной йоги", к которым относятся скручивания и растяжения, и духовная связь для проработки энергетических каналов жизненной энергии.

Как результат — такой массаж, снимает стресс и напряжение, убирает зажимы, которые мы получаем в результате нервных перенапряжений и сидячей работы в офисе, а также избавляет от болей в спине, онемения шеи и плечей. После сеанса вы почувствуете себя максимально расслабленно и умиротворенно, как после двухнедельного отпуска, а тело порадует необычайной легкостью. Люди, проходящие курс массажей, отмечают полное избавление от болей в проблемных зонах и значительное улучшение физического и морального состояния.

Тайский Массаж бывает как всего тела, так и отдельных его частей.

Например, при болях в верхнем плечевом поясе, вам поможет массаж шейно-воротниковой зоны. При болях в ногах, рекомендуем попробовать тайский массаж ног. Тайский массаж головы и лица призван улучшить кровоснабжение головного мозга, что помогает при частых мигренях и головных болях.



Продолжительность:, 30, 40, 60, 90 или 120 минут

Если вам хочется полностью отключиться от реальности и окунуться в мир запахов и полной нирваны, рекомендуем арома-массаж с применением натуральных масел. Такой массаж избавляет от депрессии, стресса и хронической усталости, зажимов в мышцах и уже после нескольких сеансов помогает нормализовать сон. Приятная музыка и волшебная обстановка помогут погрузиться в расслабляющую атмосферу на все сто процентов и выйти из салона абсолютно новым человеком.

В преддверии всеми горячо любимого и долгожданного праздника всех влюблённых, хочется отдельно рассказать о самой романтичной процедуре для двоих.

Массаж для двоих "Рай на земле".

Нет ничего приятнее и ценнее времени, проведенного с близким человеком. Если хочется порадовать своего любимого или любимую нестандартным и очень романтичным подарком, который запомнится надолго, обратите внимание на идеальный вариант — массаж для двоих в салонах Amari. Вместе вы сможете насладиться комплексом процедур, состоящим из четырех программ: массажа биологически активных точек, тайского массажа ног, массажа травяными мешочками или стоун-терапии (на выбор) и арома-массажа с натуральными маслами из Таиланда.

Роскошная обстановка с лепестками роз, чарующая музыка, полумрак и мастера, творящие своё дело, унесут вас далеко в мир грёз на целых 3 часа!!! При желании романтический вечер можно продолжить в джакузи под звон бокалов с шампанским и фруктами!

Если закончились идеи, чем порадовать друга, коллегу, любимую подружку, маму или кого-либо другого, лучшим вариантом станет подарочный сертификат на одну из услуг в салонах Amari.

Богатый выбор процедур не оставит равнодушным никого.

На ваш выбор : экзотический массаж горячей свечой, SPA-программы с обёртыванием, уход за лицом, массаж горячими травяными мешочками, стоун-терапия, либо просто массаж ног.

Окунуться на пару часиков в расслабляющую атмосферу и отдохнуть от сумасшедшего ритма мегаполиса — что может быть лучше?

Где: найти Amari

Печерская (бульвар Леси Украинки, 13) +38 (073) 120 60 02 (Viber, Telegram, Whatsapp)

Осокорки (ул. Завальная, 10-Б) +38 (073) 444-91-47 (Viber, Telegram, Whatsapp)

Почтовая ул. (Набережно-Крещатицкая, 3-А) +38 (093) 719-66-82 (Viber, Telegram, Whatsapp)

Васильковская ( ЖК "Новая Англия", ул. Михаила Максимовича, 26 ) +38 (093) 070 74 77 (Viber, Telegram, Whatsapp)

Совсем скоро откроется еще один салон на Троещине.