Отказался от поездки и вытащил из машины: таксист, избивший пассажирку, объяснил свой поступок

Водитель такси, сотрудничавший с компанией "Болт" и избивший пассажирку вечером 4 июля, рассказал о своей версии инцидента. По его словам, он отказался везти женщину, однако та не хотела выходить из машины.

Мужчина утверждает, что пассажирка якобы начала его оскорблять из-за того, что он не доехал до геометки несколько метров. Из-за конфликта он отказался везти женщину к нужному ей месту, но она якобы не собиралась выходить из машины.

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Тогда таксист применил к женщине силу. Он объясняет это тем, что старался держать пассажирку подальше от машины, так как та била по ней ногой.

Что известно о конфликте таксиста с пассажиркой в Киеве

Клиентка компании Bolt говорит, что водитель не приехал по адресу и заставил ее идти к машине.

Когда же она села в авто, между женщиной и таксистом произошел конфликт. Поэтому мужчина отменил заказ.

Далее, по словам водителя, пассажирка отказалась выходить из машины, а когда он открыл ей дверь, – начала кричать и бить машину ногами.

Женщина же утверждает, что ее силой вытащили из салона, и лишь после этого она ударила по машине.

Он подошел ко мне. Я уже злая. Я по машине ногой, реакция какая-то была. Он развернулся, таким вот жестом заехал мне по лицу. После чего я хлопнула дверцей, он с открытой дверцей уехал,

– рассказала потерпевшая.

В полиции говорят, что начали расследование инцидента. Как квалифицировали произошедшее правоохранители, пока неизвестно.