Правоохранители утверждают, что работники Гостаможслужбы умышленно не проверяли бывшие в употреблении грузовики во время оформления деклараций об импорте. Владельцы транспортных средств при этом занижали срок эксплуатации машин, чтобы платить меньше акцизного налога и НДС.

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Злоумышленники использовали поддельные свидетельства о регистрации грузовиков.

Проверяли лишь формально



ГБР объявила о подозрении таможенникам в злоупотреблении служебным положением / Фото Офиса генерального прокурора

Согласно данным ГБР и Офис Генерального прокурора, таможенники не выполняли свои обязанности и формально "проверяли" грузовики, принадлежащие двум компаниям.

Из-за халатности должностных лиц таможенной службы государство якобы недополучило 4,4 миллиона гривен налогов и платежей.

Фигурантам уголовного производства объявили о подозрении в совершении преступления.



Из-за действий таможенников фирмы не платили налоги в полном объеме / Фото Офиса генерального прокурора

Сейчас детективы ГБР проверяют руководство таможенного поста на причастность к совершению преступления.

Задержали ли фигурантов производства правоохранители, неизвестно.

Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, а также от 8500 до 17 тысяч гривен штрафа.