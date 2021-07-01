Из-за киевской таможни две фирмы недоплатили миллионы за растаможку грузовиков из Европы: фото

1 июля 2021 , 14:12
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Источник:

Офис Генерального прокурора

Инспекторов Киевской таможни подозревают в злоупотреблении служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям. По данным следствия, в результате махинаций государство недополучило 4,4 миллиона гривен.

Правоохранители утверждают, что работники Гостаможслужбы умышленно не проверяли бывшие в употреблении грузовики во время оформления деклараций об импорте. Владельцы транспортных средств при этом занижали срок эксплуатации машин, чтобы платить меньше акцизного налога и НДС.

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Злоумышленники использовали поддельные свидетельства о регистрации грузовиков.

Проверяли лишь формально


ГБР объявила о подозрении таможенникам в злоупотреблении служебным положением / Фото Офиса генерального прокурора

  • Согласно данным ГБР и Офис Генерального прокурора, таможенники не выполняли свои обязанности и формально "проверяли" грузовики, принадлежащие двум компаниям.
  • Из-за халатности должностных лиц таможенной службы государство якобы недополучило 4,4 миллиона гривен налогов и платежей.
  • Фигурантам уголовного производства объявили о подозрении в совершении преступления.


Из-за действий таможенников фирмы не платили налоги в полном объеме / Фото Офиса генерального прокурора

Сейчас детективы ГБР проверяют руководство таможенного поста на причастность к совершению преступления.

Задержали ли фигурантов производства правоохранители, неизвестно.

Если суд признает злоумышленников виновными, им грозит от 3 до 6 лет лишения свободы, а также от 8500 до 17 тысяч гривен штрафа.

Автор: Олексій Чибісов