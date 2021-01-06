В городе Тараща, что в Киевской области, ночью на 3 января был украден новогодний олень, который украшал площадь у городского совета. Мэр этого города лично взялся за дело и поручил полиции немедленно найти вора.

Мужчина и его сообщница попали на камеры наблюдения. Все было очень серьезно. Злоумышленник подошел к оленям и долго думал какого выбрать – там их было несколько. Наконец-то он определился и схватил одного и куда-то понес. В это время его сообщница стояла на "шухере". О смешном преступлении рассказывает мэр Таращи Михаил Кривошеев.

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Вероятно, что мэр решил попиариться в этом отношении и сначала выложил вышеупомянутое видео, а затем показал как этот "олень" возвращает оленя в сопровождении полиции. Да, кстати похитителя назвал сам Кривошеев.

Ночью странным образом исчез сказочный олень... который украл оленя на площади возле городского совета. Просьба всех, кто владеет информацией по данному вопросу, сообщить мне лично,

– пишет мэр.

В Тараще украли "сказочного" оленя: смотрите видео

В Тараще вернули украденного оленя: смотрите видео