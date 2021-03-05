Село Тарасовка, что в Киевской области, в Википедии назвали межгалактической станцией, входящей в туманность Андромеды. Также там отметили, что оно тесно граничит с кольцами Юпитера и часто навещает марсиан.

Вероятно, что это просто шутка или произошла какая-то ошибка. Сейчас информацию уже исправили, но кэш помнит все.

Читайте также В Киеве ради рекламы уничтожили дерево: разгорелся скандал

Сайт 24 канала проверил факт – действительно, село Тарасовка до недавнего времени считалось межгалактической станцией, по версии русскоязычной Википедии.

Скриншот Википедии

К слову, в преамбуле статьи говорится, что информация в ней не проверялась с 2016 года, а в очереди на проверку данных о Тарасовке уже есть 21 правка.

Ошибку заметил киевлянин Виктор Бондаренко. Он опубликовал скриншот в фейсбуке. Его пост получил бурную реакцию – люди с юмором отнеслись к такому статусу Тарасовки.

Село Тарасовка / Фото Анатолия Гончарова wikimedia.org

Напомним, что онлайн-энциклопедия Википедия является свободной для корректировки: каждый желающий может вносить правки в статьи, которые уже опубликованы.