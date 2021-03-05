На Киевщине село Тарасовка получило статус межгалактической станции: версия Википедии
Село Тарасовка, что в Киевской области, в Википедии назвали межгалактической станцией, входящей в туманность Андромеды. Также там отметили, что оно тесно граничит с кольцами Юпитера и часто навещает марсиан.
Источник:24 канал
Вероятно, что это просто шутка или произошла какая-то ошибка. Сейчас информацию уже исправили, но кэш помнит все.
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Сайт 24 канала проверил факт – действительно, село Тарасовка до недавнего времени считалось межгалактической станцией, по версии русскоязычной Википедии.
Скриншот Википедии
К слову, в преамбуле статьи говорится, что информация в ней не проверялась с 2016 года, а в очереди на проверку данных о Тарасовке уже есть 21 правка.
Ошибку заметил киевлянин Виктор Бондаренко. Он опубликовал скриншот в фейсбуке. Его пост получил бурную реакцию – люди с юмором отнеслись к такому статусу Тарасовки.
Село Тарасовка / Фото Анатолия Гончарова wikimedia.org
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