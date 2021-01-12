Стоимость услуг коммунального предприятия Киевтеплоэнерго выросла с 1 января 2021 года. В феврале киевлянам придется платить за коммуналку гораздо больше денег, чем раньше.

О существенном росте стоимости поставки тепла и горячей воды свидетельствует распоряжение КГГА, которое опубликовали на официальном сайте. Водоснабжение подорожало на 16%, а отопление – на 19%.

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При этом тарифы Киевтеплоэнерго по сравнению с оплатой услуг ООО Евро-реконструкция, которое обслуживает левый берег Киева, выросли не столь значительно.

Стоимость Гигакалории для жителей столицы, которые обслуживает Дарницкая ТЭЦ, выросла на 49,7%.

Сколько будут платить клиенты "Киевтеплоэнерго" за отопление и горячую воду

Согласно официальным документам, за 1 Гигакалорию с января 2020 года нужно будет отдать 1 тысячу 616 гривен с НДС. Ранее подключенные к Киевтеплоэнерго люди платили 1 тысячу 356 гривен.

Что же касается поставок горячей воды, действующий тариф достигает отметки в 99,79 гривны за кубометр. В 2020 году за такое ​​же количество воды надо было платить 85,97 гривны.

За 2020 год средние цены на воду, электроэнергию и жилье выросли на 13,6%. Больше всего подорожал газ – на 56,4%. Расти тарифы будут и в этом году.

Подорожание произошло после того, как осенью киевляне выбрали власть города и передоверили чиновникам управление столичным ЖКХ. До выборов относительно существенного повышения тарифов ни один из кандидатов не заявлял.

28 декабря правительство отменило льготный тариф на электроэнергию в 0,9 гривны за Киловатт в час на первые 100 кВт. Вместо этого с первого дня года действует фиксированная цена – 1,68 гривен/кВт.