У Києві в ніч на 10 лютого сталась ДТП. Молодики на джипі GMC тікали від поліції – все завершилось жахливою аварією.

Всі живі, але одного з тих, хто був у салоні джипу забрали у лікарню у важкому стані. Машина на великій швидкості врізалась в лоб в бензовоз MАN.

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Про інцидент пишуть у фейсбук-спільноті dtp.kiev.ua.

Жахливе ДТП з постраждалими сьогодні вночі під Києвом, між Буча та Ворзель. Джип GMC летів не менш 140 кілометрів на годину, була погоня від поліції. Постраждало 3 молодих людей, один у важкому стані госпіталізований (походу всі бухі в мотлох). Слава богу що були пристебнуті і була фура, а не легковик. Хлопці не бухайте за кермом і не тікайте від поліції,

– йдеться у повідомленні.

Аварію в поліції наразі не коментують.