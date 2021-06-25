Как отметили коммунальщики, агрессивно настроенные титушки пришли с целью не допустить проведения конкурса. Они пришли с видеокамерами и портативными колонками.

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Чем аргументировали свое появление злоумышленники, неизвестно.

Титушек выгоняли полицейские



Молодые люди были готовы блокировать работу чиновников силой / Фото КГГА

Чиновники утверждают, что неизвестные хотели силой не допустить проведения конкурса частных перевозчиков.

По непроверенной информации, титушек наняли предприниматели, которых могут не допустить к перевозке пассажиров. Таким образом перевозчики якобы пытались остаться в бизнесе и продолжить возить людей на не очень исправных автобусах.

Чтобы продолжить конкурс, чиновникам пришлось вызывать полицейских.



Титушки противодействовали полицейским / Фото КГГА

Правоохранители силой вывели нарушителей спокойствия из помещения. После этого чиновники продолжили мероприятие.

Городской глава Киева Виталий Кличко утверждает, что собирается за 2 – 3 года избавиться от маршруток. Мэр планирует создать маршрутным такси конкуренцию с помощью современного общественного транспорта. Для этого город закупает троллейбусы, трамваи и автобусы.