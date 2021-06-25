Как отметили коммунальщики, агрессивно настроенные титушки пришли с целью не допустить проведения конкурса. Они пришли с видеокамерами и портативными колонками.
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Чем аргументировали свое появление злоумышленники, неизвестно.
Титушек выгоняли полицейские
Молодые люди были готовы блокировать работу чиновников силой / Фото КГГА
- Чиновники утверждают, что неизвестные хотели силой не допустить проведения конкурса частных перевозчиков.
- По непроверенной информации, титушек наняли предприниматели, которых могут не допустить к перевозке пассажиров. Таким образом перевозчики якобы пытались остаться в бизнесе и продолжить возить людей на не очень исправных автобусах.
- Чтобы продолжить конкурс, чиновникам пришлось вызывать полицейских.
Титушки противодействовали полицейским / Фото КГГА
Правоохранители силой вывели нарушителей спокойствия из помещения. После этого чиновники продолжили мероприятие.