Как отметили коммунальщики, агрессивно настроенные титушки пришли с целью не допустить проведения конкурса. Они пришли с видеокамерами и портативными колонками.

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Чем аргументировали свое появление злоумышленники, неизвестно.

Титушек выгоняли полицейские


Молодые люди были готовы блокировать работу чиновников силой / Фото КГГА

  • Чиновники утверждают, что неизвестные хотели силой не допустить проведения конкурса частных перевозчиков.
  • По непроверенной информации, титушек наняли предприниматели, которых могут не допустить к перевозке пассажиров. Таким образом перевозчики якобы пытались остаться в бизнесе и продолжить возить людей на не очень исправных автобусах.
  • Чтобы продолжить конкурс, чиновникам пришлось вызывать полицейских.


Титушки противодействовали полицейским / Фото КГГА

Правоохранители силой вывели нарушителей спокойствия из помещения. После этого чиновники продолжили мероприятие.