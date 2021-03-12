Министр культуры и информационной политики осудил начало работы развлекательно-азартного заведения в Доме профсоюзов, где во время Революции Достоинства погибли активисты.

По словам чиновника, руководство федерации профсоюзов никак не реагирует на обращения и запросы миникульта. При этом министр отметил, что открытие клуба спортивного покера не является правильным.

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Вместо этого, как утверждает Ткаченко, лучше было бы поддержать Музей Революции Достоинства.

Ни КГГА, ни Минкульт повлиять не могут

Как подчеркнул глава министерства культуры, юридического влияния на профсоюзы Украины у Кабмина нет, как и у городской администрации столицы. Поэтому запретить сдавать в аренду помещение Дома профсоюзов чиновники не могут.

Профсоюзы априори должны быть независимыми в своей деятельности. Но независимость – не есть вседозволенность. Независимость – это ответственность. В частности, ответственность за сохранение истории того, какими жертвами она добывалась и отстаивалась. Призываю общественность, журналистов, юристов, правоохранительные органы, КГГА отреагировать на это неоднозначное решение,

– подчеркнул Ткаченко.

Кроме того, министр предложил провести открытое обсуждение работы клуба спортивного покера в здании на уровне представителей министерства, КГГА, адвокатов и членов семей Небесной сотни, журналистов и общественности.

В Доме профсоюзов, где в ночь на 19 февраля погибли активисты, уже несколько раз пытались открыть различные заведения питания: KFC, "Каратель" и l'kafa. Каждый раз община выступала против этого, из-за чего Федерация профсоюзов пообещала не разрешать там работу развлекательных заведений.