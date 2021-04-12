Это варварство, – Ткаченко отреагировал на снос дома Уткина в Киеве
В Киеве снесли фактически 120-летний дом Ивана Уткина, который входит в исторический ареал застройки города. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что это варварство.
Источник:твиттер Александра Ткаченко
Ткаченко написал, что Министерство культуры и информполитики Украины не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале. Поэтому в министерстве разработали и зарегистрировали новый законопроект под номером 4561.
К слову Исторический дом Уткина в Киеве снесли: прокуратура открыла уголовное дело
Какова позиция Ткаченко
"Я сам – коренной киевлянин и большинство моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз подъезжая к привокзальной площади – обращал внимание на это здание. Оно выделялось – доходный дом Уткина, которому больше 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", – написал Александр Ткаченко.
К тому же он отметил, что "это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, за что предусмотрена уголовная ответственность".
МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку,
– написал Александр Ткаченко.
По мнению министра, это событие свидетельствует о системной и как бы онкологической проблеме с хаотичной застройкой и уничтожением исторических памятников.
Что предлагают в Министерстве
Минкульт подал новый законопроект 30 марта 2021 года. Ткаченко рассказал, что он предусматривает изменения в законодательных актах по:
- упорядочение культурного наследия;
- полномочий местной власти;
- ответственности за уничтожение или повреждение памятников.
Министр считает, что ответственность должна быть "вплоть до реального срока и миллионных штрафов". Он призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект.
Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания,
– заметил министр.
Что известно о доме Уткина в Киеве
- Историческое здание построил между 1890 и 1905 годом купец 2 гильдии Иван Уткин. Архитектором был Александр Вербицкий.
- 20 марта активисты сообщили, что дом начинают сносить. 11 апреля активист ОО "Карта реновации" сообщил, что дом продолжают демонтировать.
- На месте дома планируют возвести многоэтажку.
- В прокуратуре возбудили дело, однако для оценки законности действий застройщика, ждут "ответов от контролирующих инстанций".
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