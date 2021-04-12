В Киеве снесли фактически 120-летний дом Ивана Уткина, который входит в исторический ареал застройки города. Министр культуры Александр Ткаченко отметил, что это варварство.

Ткаченко написал, что Министерство культуры и информполитики Украины не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале. Поэтому в министерстве разработали и зарегистрировали новый законопроект под номером 4561.

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Какова позиция Ткаченко

"Я сам – коренной киевлянин и большинство моих командировок или путешествий по стране начинались именно с железнодорожного вокзала. Каждый раз подъезжая к привокзальной площади – обращал внимание на это здание. Оно выделялось – доходный дом Уткина, которому больше 120 лет. Теперь его снесли. Для того, чтобы построить очередной отель или ТРЦ", – написал Александр Ткаченко.

К тому же он отметил, что "это самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, за что предусмотрена уголовная ответственность".

МКИП не давало никаких разрешений на строительство в историческом ареале, поэтому однозначно выступаем против и уже осуществляем проверку,

– написал Александр Ткаченко.

По мнению министра, это событие свидетельствует о системной и как бы онкологической проблеме с хаотичной застройкой и уничтожением исторических памятников.

Что предлагают в Министерстве

Минкульт подал новый законопроект 30 марта 2021 года. Ткаченко рассказал, что он предусматривает изменения в законодательных актах по:

упорядочение культурного наследия;

полномочий местной власти;

ответственности за уничтожение или повреждение памятников.

Министр считает, что ответственность должна быть "вплоть до реального срока и миллионных штрафов". Он призвал Верховную Раду как можно скорее рассмотреть законопроект.

Между тем правоохранительные органы должны провести тщательное расследование, кто дал "разрешение" на уничтожение исторического здания,

– заметил министр.

Обратите внимание! Киевская городская прокуратура 10 апреля открыла уголовное дело по факту самоуправства. За это виновным грозит штраф до 850 гривен, исправительные работы до 2 лет или арест до 3 месяцев.

Что известно о доме Уткина в Киеве