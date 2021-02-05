На тлі пожежі в запорізькій лікарні: Кличко пообіцяв, що у Києві цього не допустять
Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столичні лікарні регулярно перевіряють на протипожежну безпеку. В закладах встановлюють індикатори задимлення та системи гасіння.
Источник:фейсбук Віталія Кличка
Мер сказав, що у Києві наразі 145 лікарень й всі їх перевіряють, аби не допустити пожежі.
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Всі відремонтовані відділення ми оснащуємо сучасними індикаторами задимлення та системами гасіння. І ми продовжимо встановлювати такі системи в усіх медзакладах міста. Існує чіткий графік перевірки всіх лікарень столиці,
– заявив Кличко.
Міський голова додав, що особливу увагу приділяють відділенням, де ліжка обладнані подачею кисню. Також перевіряють наявність вогнегасників. Відпрацьовують і дії персоналу лікарень у випадку надзвичайної ситуації.
Кличко висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих під час пожежі у Запорізькій обласній інфекційній лікарні.
Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо
- У Запоріжжі в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні.
- Загинули четверо осіб – троє пацієнтів та лікарка-анестезіолог.
- Згідно з попередніми даними, трагедія трапилася через займання медичного обладнання.
- Через трагедію у МОЗ анонсували масштабну перевірку медзакладів по всій Україні.
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