В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о большом количестве трагедий на водоемах в течение суток 20 июня.

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В Вышгородском районе утонул отец и 2 детей

В Лебедевке Вышгородского района в обводном канале Киевского водохранилища утонул 36-летний мужчина, а также двое детей – 2011 и 2017 годов рождения. Одну из них из воды вытащили местные жители. Ее передали медикам скорой, однако, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Поиски отца и еще одного ребенка продолжаются.

На Фастовщине перевернулась лодка

Вблизи села Трилисы на реке Каменка перевернулась лодка, на борту которой находилось 7 человек. Шестеро из них смогли самостоятельно добраться до берега. Однако один человек погиб – его подняли на поверхность местные жители.

Другие ужасные инциденты на воде

Еще одна трагедия случилась в Макаровском районе. Во время купания на реке Здвиж погиб 12-летний ребенок.

На реке Стугна вблизи города Украинка пропал 60-летний человек, предварительно поиск результатов не дал.

Также на водоемах погибли люди в Белоцерковском и Бучанском районах.

Запреты во время отдыха на водоемах