В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили о большом количестве трагедий на водоемах в течение суток 20 июня.
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В Вышгородском районе утонул отец и 2 детей
В Лебедевке Вышгородского района в обводном канале Киевского водохранилища утонул 36-летний мужчина, а также двое детей – 2011 и 2017 годов рождения. Одну из них из воды вытащили местные жители. Ее передали медикам скорой, однако, к сожалению, спасти ребенка не удалось. Поиски отца и еще одного ребенка продолжаются.
На Фастовщине перевернулась лодка
Вблизи села Трилисы на реке Каменка перевернулась лодка, на борту которой находилось 7 человек. Шестеро из них смогли самостоятельно добраться до берега. Однако один человек погиб – его подняли на поверхность местные жители.
Другие ужасные инциденты на воде
- Еще одна трагедия случилась в Макаровском районе. Во время купания на реке Здвиж погиб 12-летний ребенок.
- На реке Стугна вблизи города Украинка пропал 60-летний человек, предварительно поиск результатов не дал.
- Также на водоемах погибли люди в Белоцерковском и Бучанском районах.
Запреты во время отдыха на водоемах
- купаться в местах, которые не определены местными органами исполнительной власти и не оборудованы для купания людей;
- залезать на предупреждающие знаки, буи;
- прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;
- нырять с мостиков, дамб, причалов, деревьев, высоких берегов;
- использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин, надувные матрасы и другие орудия, не предусмотренное для плавания;
- употреблять спиртные напитки во время купания;
- допускать в воде грубые игры, которые связаны с ограничением движения рук и ног;
- заходить глубже, чем по пояс детям, которые не умеют плавать, купаться детям без сопровождения взрослых.