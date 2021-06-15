Как утверждают свидетели происшествия, нарушитель спокойствия находился в очень пьяном состоянии. Чтобы его успокоить, пришлось действовать нескольким мужчинам. Затем нетрезвого пассажира передали полицейским.

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Задержали ли злоумышленника, неизвестно. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Что известно об инциденте с пьяным пассажиром в трамвае на Троещине

Очевидцы говорят, что во время поездки нетрезвый мужчина не мог удержаться на ногах, поэтому схватился за детскую коляску.

Это вызвало большое возмущение у очевидцев, но на замечания мужчина начал лезть в драку.

Буяна достаточно быстро усмирили силой другие пассажиры. Его вывели из трамвая.

Конфликт продолжился уже на остановке на улице Петра Запорожца. Злоумышленник продолжил агрессивно себя вести, но его успокаивали словами. Впоследствии в отношении мужчины снова применили силу.

Как квалифицировали событие правоохранители, неизвестно.

Смотрите видео конфликта с нетрезвым пассажиром на остановке трамвая в Киеве: