Хватался за детскую коляску и начал драку: в трамвае на Троещине задержали пьяного хулигана

Неприятный для пассажиров популярного общественного транспорта инцидент произошел утром 15 июня на улице Петра Запорожца. Мужчину, который неадекватно вел себя, пришлось выводить из трамвая.

Как утверждают свидетели происшествия, нарушитель спокойствия находился в очень пьяном состоянии. Чтобы его успокоить, пришлось действовать нескольким мужчинам. Затем нетрезвого пассажира передали полицейским.

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Задержали ли злоумышленника, неизвестно. Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет.

Что известно об инциденте с пьяным пассажиром в трамвае на Троещине

Очевидцы говорят, что во время поездки нетрезвый мужчина не мог удержаться на ногах, поэтому схватился за детскую коляску.

Это вызвало большое возмущение у очевидцев, но на замечания мужчина начал лезть в драку.

Буяна достаточно быстро усмирили силой другие пассажиры. Его вывели из трамвая.

Конфликт продолжился уже на остановке на улице Петра Запорожца. Злоумышленник продолжил агрессивно себя вести, но его успокаивали словами. Впоследствии в отношении мужчины снова применили силу.

Как квалифицировали событие правоохранители, неизвестно.

Смотрите видео конфликта с нетрезвым пассажиром на остановке трамвая в Киеве: