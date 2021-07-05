Об этом сообщили 5 июля, а вступит в силу решение с 14 июля. Такие действия объяснили стремлением облегчить контроль пассажирооборота.
К теме Из транспорта Киева исчезли кондукторы: как усилят контроль
Где теперь покупать билет
Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту. Также будут продавать QR-билеты в:
- T-киосках;
- терминалах самообслуживания е-билета;
- терминалах Easy Pay;
- на станциях Киевского метрополитена;
- в приложении Киев Цифровой.
Почему это нужно
Как сообщили в КГГА, бумажные билеты с нумерацией были не слишком хорошим вариантом. Такая система не позволяла получить полную информацию о пассажирообороте в общественном транспорте.
Соответственно, город теперь точно будет знать сколько пассажиров с льготами пользуются транспортом. Это позволит возмещать перевозчикам их актуальные расходы.
Транспорта может стать больше
Поскольку город сможет лучше контролировать работу транспорта. В частности, будут мониторить его количество и загруженность.
А имея полную картину администрация города сможет улучшить качество доступа к общественному транспорту. Если на определенных маршрутах он будет перегружен, его количество будут пытаться увеличить.