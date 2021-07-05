Об этом сообщили 5 июля, а вступит в силу решение с 14 июля. Такие действия объяснили стремлением облегчить контроль пассажирооборота.

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Где теперь покупать билет

Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту. Также будут продавать QR-билеты в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой.

Почему это нужно

Как сообщили в КГГА, бумажные билеты с нумерацией были не слишком хорошим вариантом. Такая система не позволяла получить полную информацию о пассажирообороте в общественном транспорте.

Соответственно, город теперь точно будет знать сколько пассажиров с льготами пользуются транспортом. Это позволит возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

Транспорта может стать больше

Поскольку город сможет лучше контролировать работу транспорта. В частности, будут мониторить его количество и загруженность.

А имея полную картину администрация города сможет улучшить качество доступа к общественному транспорту. Если на определенных маршрутах он будет перегружен, его количество будут пытаться увеличить.