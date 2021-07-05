В транспорте Киева исчезнут бумажные билеты: как теперь оплачивать проезд

Киев стал первым городом в Украине, который полностью отказался от использования бумажных талонов в общественном транспорте. Теперь вся оплата проезда там цифровизована.

Об этом сообщили 5 июля, а вступит в силу решение с 14 июля. Такие действия объяснили стремлением облегчить контроль пассажирооборота.

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Где теперь покупать билет

Чтобы воспользоваться общественным транспортом можно приобрести транспортную карту. Также будут продавать QR-билеты в:

T-киосках;

терминалах самообслуживания е-билета;

терминалах Easy Pay;

на станциях Киевского метрополитена;

в приложении Киев Цифровой.

Почему это нужно

Как сообщили в КГГА, бумажные билеты с нумерацией были не слишком хорошим вариантом. Такая система не позволяла получить полную информацию о пассажирообороте в общественном транспорте.

Соответственно, город теперь точно будет знать, сколько пассажиров с льготами пользуются транспортом. Это позволит возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

Транспорта может стать больше

Поскольку город сможет лучше контролировать работу транспорта. В частности, будут мониторить его количество и загруженность.

А имея полную картину, администрация города сможет улучшить качество доступа к общественному транспорту. Если на определенных маршрутах он будет перегружен, его количество будут пытаться увеличить.