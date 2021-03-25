Наземный общественный транспорт в Киеве, несмотря на усиленные карантинные ограничения, сможет перевозить больше людей. Местные власти официально разрешили находиться там стоящим пассажирам, но с определенными условиями.

Согласно новым правилам проезда, говорится о 50% от общей вместимости, а не от сидячих мест, как было раньше.

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Соответствующее решение 25 марта одобрила постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости,

– отметили в "Киевпастранс".

И подчеркнули, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими. Пассажиров призвали соблюдать установленные правила.

Справка. До 26 марта в маршрутках Киева могли находиться только 11 пассажиров. Из-за этого на улицах города образовались огромные очереди.

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