В Киеве разрешили перевозить в общественном транспорте больше пассажиров
Наземный общественный транспорт в Киеве, несмотря на усиленные карантинные ограничения, сможет перевозить больше людей. Местные власти официально разрешили находиться там стоящим пассажирам, но с определенными условиями.
Источник:фейсбук "Киевпасстранс"
Согласно новым правилам проезда, говорится о 50% от общей вместимости, а не от сидячих мест, как было раньше.
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Соответствующее решение 25 марта одобрила постоянная комиссия КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Имеющиеся лимиты на перевозку подвижным составом в 50% сидячих мест изменены на 50% от общей пассажировместимости,
– отметили в "Киевпастранс".
И подчеркнули, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими. Пассажиров призвали соблюдать установленные правила.
Ситуация с COVID-19 в Киеве: основное
- По состоянию на 25 марта в столице подтвердили 156 603 случая коронавируса.
- От осложнений умерли 3 198 человек. Выздоровели 103 722 пациента.
- Городская власть усилила карантинные ограничения в городе еще с 20 марта.
- 23 марта Киев перешел в красную карантинную зону.
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