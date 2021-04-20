Из-за дорожного конфликта: на трассе Киев – Чернигов водитель Mercedes подстрелил маршрутчика
Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 19 апреля на трассе Киев – Чернигов. Водители маршрутного автобуса и элитной легковушки не смогли разъехаться без аварийной ситуации, поэтому между ними произошел конфликт.
Источник:Киев оперативный
Свидетели инцидента утверждают, что непосредственный конфликт между мужчинами спровоцировал владелец Mercedes. Так как автобус якобы подрезал легковушку, водитель "немца" решил устроить с ним разборки.
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Водитель элитной машины не обратил внимание на то, что в автобусе находились люди, которые вообще не были участниками конфликта.
Попал в ногу
- Судя по видео инцидента, когда Mercedes заблокировал движение маршрутки, водитель междугороднего транспорта схватился за палку или арматуру.
- Владелец "немца" вышел из машины с оружием в руках.
- Мужчины побегали вокруг Mercedes, но в этом случае агрессором уже выступал маршрутчик.
- Водитель легковушки несколько раз выстрелил в оппонента.
Судя по всему, стрелял злоумышленник из травматического оружия. По крайней мере после попадания в ногу водитель маршрутного автобуса самостоятельно достал пулю из ноги и поехал дальше.
В полиции на это событие пока никак не отреагировали.
Смотрите видео стрельбы на трассе Киев – Чернигов:
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