Инцидент с применением огнестрельного оружия произошел 19 апреля на трассе Киев – Чернигов. Водители маршрутного автобуса и элитной легковушки не смогли разъехаться без аварийной ситуации, поэтому между ними произошел конфликт.

Свидетели инцидента утверждают, что непосредственный конфликт между мужчинами спровоцировал владелец Mercedes. Так как автобус якобы подрезал легковушку, водитель "немца" решил устроить с ним разборки.

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Водитель элитной машины не обратил внимание на то, что в автобусе находились люди, которые вообще не были участниками конфликта.

Попал в ногу

Судя по видео инцидента, когда Mercedes заблокировал движение маршрутки, водитель междугороднего транспорта схватился за палку или арматуру.

Владелец "немца" вышел из машины с оружием в руках.

Мужчины побегали вокруг Mercedes, но в этом случае агрессором уже выступал маршрутчик.

Водитель легковушки несколько раз выстрелил в оппонента.

Судя по всему, стрелял злоумышленник из травматического оружия. По крайней мере после попадания в ногу водитель маршрутного автобуса самостоятельно достал пулю из ноги и поехал дальше.

В полиции на это событие пока никак не отреагировали.

Смотрите видео стрельбы на трассе Киев – Чернигов: