Неподалеку Киева на одесской трассе 30 марта произошло ужасное ДТП – грузовик столкнулся с Opel. Один человек погиб, несколько получили травмы.

Детали пока неизвестны, но на видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что грузовик отлетел в обочину, а легковая машина сильно повреждена. Удар пришелся на сторону водителя.

Читайте также Жестокое убийство ветерана войны в Киеве: у него был конфликт с преступниками

Что известно об этом ужасном ДТП

На видео, которое снял очевидец с места происшествия, видно как на обочине лежат пассажиры и водитель – автор видео говорит, что они живы.

На место прибыла скорая, которая забрала пострадавших в больницу.

Обстоятельства этой аварии пока неизвестны.

Смертельное ДТП в Киеве: смотрите видео

Напомним, что 29 марта под Киевом произошло другое ужасное ДТП – в катафалк влетел "москвич". Все кто был в салоне легковушки мертвы – двое погибли на месте, а женщину пытались спасти в реанимации, но, к сожалению, она тоже умерла. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.