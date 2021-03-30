На трассе Киев – Одесса произошло смертельное ДТП: Opel столкнулся с грузовиком
Неподалеку Киева на одесской трассе 30 марта произошло ужасное ДТП – грузовик столкнулся с Opel. Один человек погиб, несколько получили травмы.
Источник:dtp.kiev.ua
Детали пока неизвестны, но на видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что грузовик отлетел в обочину, а легковая машина сильно повреждена. Удар пришелся на сторону водителя.
Читайте также Жестокое убийство ветерана войны в Киеве: у него был конфликт с преступниками
Что известно об этом ужасном ДТП
На видео, которое снял очевидец с места происшествия, видно как на обочине лежат пассажиры и водитель – автор видео говорит, что они живы.
На место прибыла скорая, которая забрала пострадавших в больницу.
Обстоятельства этой аварии пока неизвестны.
Смертельное ДТП в Киеве: смотрите видео
Напомним, что 29 марта под Киевом произошло другое ужасное ДТП – в катафалк влетел "москвич". Все кто был в салоне легковушки мертвы – двое погибли на месте, а женщину пытались спасти в реанимации, но, к сожалению, она тоже умерла. Подробно об этом писали на сайте 24 канала.
Поделиться новостью