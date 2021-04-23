Жесткая авария произошла утром 23 апреля неподалеку от Ворзеля на трассе Киев – Чоп. В результате столкновения двух легковушек пострадали люди.

По предварительным данным, после удара одну из легковушек отбросило в отбойник. После этого машина загорелась. Точной информации о состоянии пострадавших и их количестве пока нет.

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На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, медики скорой, а также полицейские.

Что известно о сокрушительной аварии под Киевом

ДТП произошло 23 апреля около 10:00. По предварительным данным, одна из машин выехала на встречную полосу, где и произошло столкновение.

От удара машины разбросало по дороге, а одна из них влетела задней частью в отбойник.

Судя по всему, в результате столкновения деформировался баллон с газовым оборудованием, из-за чего произошел взрыв. Машину охватил огонь.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, потушили пожар. Однако спасти авто было уже невозможно.

Сейчас следователи пытаются выяснить, кто именно из водителей нарушил правила дорожного движения. По факту столкновения машин полицейские должны открыть уголовное производство. Окончательно с квалификацией происшествия правоохранители смогут разобраться после того, как врачи определятся со степенями травм пострадавших.

Смотрите видео с места ужасной аварии под Киевом: