Как сообщают знакомые погибшей в соцсетях, девушка была в шлеме, с включенными задними фонарями и светоотражающими элементами. Впрочем, девушку это не спасло – автомобиль ее просто снес.

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ДТП с велосипедисткой: что известно

Как сообщают в сообществе "Киев оперативный", смертельное для девушки столкновение произошло рядом с селом Подгорцы по направлению к Зазимью. Водитель авто Volkswagen Golf на скорости снес девушку. Она получили такие травмы, что не имела шансов на спасение. Велосипедистка погибла на месте.



Как сообщают у девушки был включен задний фонарь / Скриншот

Проблема со скоростным режимом на трассе

Как пишет Анна Данилюк, участком трассы, на котором погибла девушка, водители не двигаются со скоростью 50 километров в час. Более того, из-за опасности родители не выпускают своих детей на улицу.

Обратите внимание! В населенных пунктах Украины действует ограничение скорости 50 километров в час. Водитель, который двигался от Пуховки к Зазимью, должен был сохранять именно такую скорость.

Другой друг погибшей Евгений Горяный сообщает, что из-за состояния тела, скорее всего придется осуществлять кремацию. Поскольку у девушки почти не было близких родных, всеми расходами на погребение занимаются ее друзья.