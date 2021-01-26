На трассе под Киевом произошла масштабная авария с участием не менее 5 машин: есть пострадавшие
Много автомобилей столкнулись днем 26 января на Новоирпенской трассе. Количество погибших или пострадавших в результате ДТП пока неизвестно.
Источник: Киев Оперативный
По предварительным данным, в аварию попали 5 машин. Впрочем, количество поврежденных автомобилей может быть значительно больше.
Смотрите также В центре Одессы мужчина на огромной скорости вдребезги разнес легковушку и погиб: фото
Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики скорой.
Что известно о масштабной аварии под Киевом
- Инцидент произошел на участке дороги, где водители очень часто нарушают скоростной режим.
- Действия кого именно из водителей привели к столкновению автомобилей, неизвестно. Это сейчас выясняют следователи.
- В результате ДТП поврежденные машины разбросало по разным полосам фактически по всей дороге.
- Движение по участку, где произошла авария, очень затруднено. Водителям приходится объезжать место происшествия по обочине.
По факту аварии откроют уголовное дело. Только для того, чтобы определиться с ее квалификацией, правоохранителям нужно понять, к каким последствиям привело ДТП.
Смотрите видео с места серьезной аварии на Новоирпенской трассе (осторожно, нецензурная лексика 18+):
Поделиться новостью