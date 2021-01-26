Много автомобилей столкнулись днем 26 января на Новоирпенской трассе. Количество погибших или пострадавших в результате ДТП пока неизвестно.

Источник: Киев Оперативный

По предварительным данным, в аварию попали 5 машин. Впрочем, количество поврежденных автомобилей может быть значительно больше.

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Сейчас на месте происшествия работают полицейские и медики скорой.

Что известно о масштабной аварии под Киевом

Инцидент произошел на участке дороги, где водители очень часто нарушают скоростной режим.

Действия кого именно из водителей привели к столкновению автомобилей, неизвестно. Это сейчас выясняют следователи.

В результате ДТП поврежденные машины разбросало по разным полосам фактически по всей дороге.

Движение по участку, где произошла авария, очень затруднено. Водителям приходится объезжать место происшествия по обочине.

По факту аварии откроют уголовное дело. Только для того, чтобы определиться с ее квалификацией, правоохранителям нужно понять, к каким последствиям привело ДТП.

Смотрите видео с места серьезной аварии на Новоирпенской трассе (осторожно, нецензурная лексика 18+):