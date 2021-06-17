В Киеве на Троещине среди бела дня по дороге гулял голый мужчина. Что с ним случилось, неизвестно – вероятно просто проиграл пари.

На вопрос прохожих "Кто ты и куда идешь?" мужчина никак не отреагировал, а спокойно пошел дальше. Вызвал ли кто-то полицию – неизвестно. Однако героем соцсетей этот мужчина точно стал.

Еще один случай Развлечения для взрослых: во Львовском детском центре предлагают заказать свинку-стриптизершу

Голый и босой мужчина спокойно шел по полосе, разделяющей направления движения проезжей части. Видели чудака по маршруту автобуса №79, курсирующему от Лесного массива до Троещины (станция метро Лесная – улица Каштановая).

На Троещине по дороге гулял голый мужчина: видео