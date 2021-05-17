Об ужасном преступлении сообщили чиновники КГГА. По словам чиновников, правоохранители и работники коммунального предприятия "Киевская городская больница ветеринарной медицины" принимают меры для доведения дела до суда.
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Если злоумышленника признают виновным, ему грозит от 5 до 8 лет заключения.
Что известно об убийстве кошки и котят в Киеве
- Преступление произошло днем 14 мая. Из окна одной из многоэтажек неизвестный выбросил кошку и 4 котят. При падении взрослое животное и трое маленьких погибли на месте.
- Еще один котенок находится в крайне тяжелом состоянии. Его жизнь пытаются спасти ветеринары.
- Следователи, прибывшие на место инцидента, быстро выяснили, из какой квартиры выбросили животных. Во время проведения следственных действий в жилище злоумышленника нашли еще одного котенка.
Правоохранители квалифицировали произошедшее как жестокое обращение с животными. Полицейские проводят следственные и розыскные мероприятия.