На место происшествия вызвали скорую и полицию. Впрочем, медикам не оставалось ничего, кроме как диагностировать смерть женщины. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, что именно произошло с женщиной.

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Также полицейские устанавливают личность водительницы, чтобы найти ее родственников.

Что известно о смерти женщины в машине на Троещине



Женщина умерла за рулем машины / Фото dtp.kiev.ua

Как сообщили в полиции Киева в комментарии 24 каналу, женщину, которая не подавала признаков жизни, увидели прохожие. Они и обратились в полицию.

Патрульные, прибывшие на место происшествия, позвонили следственно-оперативной группе.

По предварительным данным, эксперты не нашли на теле женщины признаков насильственной смерти.



Subaru женщины был запаркован / Фото dtp.kiev.ua

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Причину смерти женщины установят эксперты.

С квалификацией события в полиции обещают разобраться в течение суток. Поскольку речь может не идти о совершении уголовного преступления.