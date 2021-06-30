На место происшествия вызвали скорую и полицию. Впрочем, медикам не оставалось ничего, кроме как диагностировать смерть женщины. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, что именно произошло с женщиной.
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Также полицейские устанавливают личность водительницы, чтобы найти ее родственников.
Что известно о смерти женщины в машине на Троещине
Женщина умерла за рулем машины / Фото dtp.kiev.ua
- Как сообщили в полиции Киева в комментарии 24 каналу, женщину, которая не подавала признаков жизни, увидели прохожие. Они и обратились в полицию.
- Патрульные, прибывшие на место происшествия, позвонили следственно-оперативной группе.
- По предварительным данным, эксперты не нашли на теле женщины признаков насильственной смерти.
Subaru женщины был запаркован / Фото dtp.kiev.ua
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Причину смерти женщины установят эксперты.
С квалификацией события в полиции обещают разобраться в течение суток. Поскольку речь может не идти о совершении уголовного преступления.