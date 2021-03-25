Довольно эпическая история с, вероятно, хорошим концом произошла вечером 24 марта на улице Бальзака Деснянского района Киева. Из окна 8 этажа выпал местный житель.

На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. По невероятному стечению обстоятельств пострадавший остался жив.

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Если врачи смогут стабилизировать пациента и он выздоровеет после полученных травм, то, по словам медиков, можно будет называть событие двойным чудом.

Сломал бедро и ребра

Свидетели падения мужчины утверждают, что инцидент произошел около 20:00 на улице Бальзака, 14.

Киевлянин вместе со своими друзьями распивал водку, а во время застолья он упал с высоты.

В результате удара о землю мужчина получил открытый перелом бедра и перелом ребер. Одно из них пробило пострадавшему легкие.

В тяжелом состоянии киевлянина госпитализировали в больницу.

Очевидцы происшествия утверждают, что мужчина даже не терял сознание, а также вообще плохо понимал, что случилось – настолько он был пьян.

По факту падения потерпевшего полицейские открыли уголовное производство. Они будут выяснять, было это несчастным случаем, или киевлянина выбросили из окна друзья.